Adapazarı ilçesi Dar Sokak'ta 11 Ekim Salı günü meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan baba H.T. ve oğlu C.T. ile M.T.T. ve U.T.T tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda U.T.T. yanında bulundurduğu bıçakla baba ve oğlunu bıçakla yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan U.T.T. tutuklanırken diğer şahıs serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklamıştı, tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.