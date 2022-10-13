Son dakika haberleri... Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklamıştı, tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklamıştı, tutuklandı

13.10.2022 13:47
Son dakika haberleri... Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklamıştı, tutuklandı

Son dakika haber: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde baba ve oğlunu bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde baba ve oğlunu bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adapazarı ilçesi Dar Sokak'ta 11 Ekim Salı günü meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan baba H.T. ve oğlu C.T. ile M.T.T. ve U.T.T tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda U.T.T. yanında bulundurduğu bıçakla baba ve oğlunu bıçakla yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan U.T.T. tutuklanırken diğer şahıs serbest bırakıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Müteahhit kendi yaptığı inşaatı dolaşırken asansör boşluğuna düştü Müteahhit kendi yaptığı inşaatı dolaşırken asansör boşluğuna düştü Kendi yaptığı inşaatı dolaşırken asansör boşluğuna düştü Kendi yaptığı inşaatı dolaşırken asansör boşluğuna düştü Son dakika haberi | BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığın davasında tanık dinlenecek Son dakika haberi | BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığın davasında tanık dinlenecek
Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklamıştı, tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Maçta skor bir kez daha değişti
17:07 Yunan muhalefetinden ABD senatosunun F16 kararına tepki: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 21:11:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklamıştı, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement