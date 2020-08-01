Son dakika haberleri: Şehrin göbeğinde devasa ayçiçek tarlaları - Son Dakika

Şehrin göbeğinde devasa ayçiçek tarlaları

Sarıya boyanan ayçiçek tarlaları görsel şölen oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da şehrin göbeğinde ayçiçek tarlaları havadan görüntülendi. Devasa tarla sarıya boyanırken görenleri kendine hayran bıraktı.

Trakya ve bölgesinde sıklıkla görülen Ayçiçek tarlaları İstanbul Avcılar'a bağlı Isparta Kule'de havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, adeta sarı örtü ile örtülmüş görünümü veren Ayçiçek tarlalarının devasa görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İlçede yaşayanların alışık olduğu bu eşsiz manzara için vatandaşlar fotoğraf çektirmeye geliyor. Dünyaca ünlü birçok fotoğrafçının da dikkatini çeken tarlalar için fotoğrafçılar ayçiçeklerin olgunlaşmasını bekliyor. Ayçiçeğin yönünü güneşe göre ayarlaması ile güneşe dönük hali seyrine doyum olmayan manzaralara sahne oluyor.

"İstanbul'da böyle bir yerde böyle bir manzaranın olması çok güzel"

Ayçiçek tarlasına vatandaşların fotoğraf çektirmek için geldiğini söyleyen Kerim Doğan, "İnsanlar buraya gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Ayçiçekler güneş hangi yöne gitse başlarını o yöne çekiyorlar. İstanbul'da böyle bir yerde böyle bir manzaranın olması çok güzel. Genelde vatandaşlar kalabalık gruplar halinde geliyor" diye konuştu.

"Bazen manzara için gelip adak kesebiliyorlar"

Ayçiçek tarlalarının yanında adak kurban satımı yapan Hacı Yusuf Aydın, "İnsanlar fotoğraf çektirmeye her gün geliyor. Böyle bir manzarada çalışmanın avantajları da oluyor. Bazen manzara için gelip adak kesebiliyorlar" dedi.