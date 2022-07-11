Son dakika haberleri... Sel afeti sonrası yıkım kararı verilen evler boşaltılmaya başlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sel afeti sonrası yıkım kararı verilen evler boşaltılmaya başlandı

11.07.2022 17:27
Son dakika haberleri... Sel afeti sonrası yıkım kararı verilen evler boşaltılmaya başlandı

Son dakika haberler... Karabük'ün Yenice ilçesinde sel afeti nedeniyle ağır hasar gören 4 ev yıkılırken, yıkım kararı verilen 8 ev de yıkım öncesi vatandaşlar tarafından boşaltılmaya başlandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sel afeti nedeniyle ağır hasar gören 4 ev yıkılırken, yıkım kararı verilen 8 ev de yıkım öncesi vatandaşlar tarafından boşaltılmaya başlandı.

Batı Karadeniz Bölgesinde Haziran ayının son haftasında meydana gelen sel afetinden en çok etkilenen ilçelerden biri de Karabük'ün Yenice ilçesi olmuştu. İlçeye bağlı Tır köyünde afet sonrası bir ev yan yatarken bazı evler de ağır hasar görmüştü. Bölgede yapılan hasar tespitlerinin ardından köyde bulunan 4 ev ilk etapta yıkıldıktan sonra dere yatağına yakın alanda yer alan 8 ev içinde yıkım kararı verildi.

Kurban bayramını buruk bir şekilde yaşayan vatandaşlar yarım asırlık evlerinin gözyaşları içinde boşaltmaya başladı.

Sel sonrası ağır hasar gören evleri yıkılan Münevver Akbıyık, 50 yıllık birikimlerinin yok olduğunu söyleyerek, " Devlet evimizi yapacağını söyledi. Yetim torunlarım var. İnşallah onların boynu bükük kalmaz" dedi.

Gözyaşları içinde yıllarını verdiği evinin yıkım kararı alındığını anlatan Ali Rıza Onan, "3 tane sel geçirdik ve hiç bir şey olmadı. Ama dere yatağına yakın diye yıkım kararı aldı. Devletimiz güçlü. Bizim devletimiz gibi güçlü devlet nerede var. Dünya devletleri Türkiye'ye parmak ısırıyor. Bana yardım etmesin, benden aşağıda olanlar var. Devlet bugün olmazsa yarın yıkılacak ve seni mağdur etmem diyor. Açık açık söylüyor" dedi.

Bayram sonrası yıkılacak olan 8 ev için tahliye kararı verildiği köyde vatandaşlar evlerindeki eşyalarını boşaltmaya devam ediyor.

Öte yandan, yaşanan sel afetinde büyük hasar gören ve yolların göçtüğü Şeker kanyonunda ise vatandaşlar tehlikeye rağmen doğa yürüyüşü yaparak, zarar gören alanları geziyor.

(Yasin Erdem/İHA)

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sel afeti sonrası yıkım kararı verilen evler boşaltılmaya başlandı - Son Dakika

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