Son dakika haberleri... SEL AFETİNİ ÖĞRENCİLERİNE TİYATRO OYUNUYLA ANLATTI - Son Dakika

DÜZCE Teğmen Uğur Altan İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Tuncay Öztürk, Düzce'de de yaşanan sel afetini öğrencilerine anlatmak için senaryo yazdı. Selin oluşma nedenleri, yarattığı yıkım ve önlemlerini konu edinen oyun için dekorda atık malzemeler kullanıldı. Tuncay Öztürk öğrencilerin afet eğitimini klasik bir şekilde ya da kitaptan okunarak değil, yaşayarak öğrenmeleri için oyunu hazırladığını söyledi.

Düzce'de 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybetmesi Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu 1 C sınıfı öğretmeni Tuncay Öztürk'ü harekete geçirdi. 1. sınıf öğrencilerine sel afetini kitaplardan anlatmak yerine tiyatro oyunuyla öğretmek isteyen Öztürk, sel afetinin oluşma sebepleri, yıkımı ve önlemleri konularında bir senaryo yazdı. Oyunda kullanılacak dekorları da öğrencileri ile birlikte atık malzemelerden yaparak geri dönüşümün önemini de vurguladı.

Senaryo gereği dere yataklarına ev yapılmasının, dere yataklarına yakın yerlerde ağaç kesimlerinin sel afetine neden olacağı vurgusu yapıldı. Ağaç kılığına giren öğrenciler yanlış kesim yapılarak oldukları yerden ayrıldı ve mavi bir bezden yapılan dere taşarak dere yatağında ki maket evleri yıktı. Diğer yandan ağaç kesilmeyen bölgelere yapılan ve sağlam evler ise yıkılmadı.

Hazırladığı tiyatro oyunu hakkında bilgiler veren Tuncay Öztürk, Afet eğitimini klasik bir şekilde ya da kitaptan okunarak değil, yaparak, yaşayarak öğrenmeleri için küçük bir tiyatro hazırladık. Bu tiyatro oyununda dekorları atık malzemelerden yaptık. Yağmur yağdı, dere taştı. Dere yatağında ağaçlar kesilip evler yapılmıştı. Evler sel altında kaldı. Yapılan evler dayanıksızdı. Bir evimiz ise yıkılmadı. Çünkü o ev sağlamdı ve etrafında ki ağaçlar kesilmemişti. Çocuklarım yaparak ve yaşayarak doğal afetlere hazırlıklı olmaları gerektiğini öğrendiler dedi.