Son dakika haberleri... Sel baskınları ev ve besihanalerde göçüğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sel baskınları ev ve besihanalerde göçüğe neden oldu

18.06.2022 23:55
Son dakika haberleri... Sel baskınları ev ve besihanalerde göçüğe neden oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da yaşanan sağanak yağış sonrası İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde bazı evlerde göçükler meydana gelirken, büyük çapta maddi hasar yaşandı.

Afyonkarahisar'da yaşanan sağanak yağış sonrası İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde bazı evlerde göçükler meydana gelirken, büyük çapta maddi hasar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Çalışlar köyünde sel baskınlarına sebep oldu. Sel suları bölgedeki bazı evlerde ve besihanelerde göçüklerin yaşanmasına neden oldu. Bir çok evin duvarı sel sularına dayanamayarak çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ederken, büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sel baskınları ev ve besihanalerde göçüğe neden oldu - Son Dakika

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