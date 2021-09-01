Son dakika haberleri... Sel bölgesinde üst yapı çalışmaları başladı - Son Dakika

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde altyapısı tamamlanan ve sel sularından temizlenen cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Bir yandan selin en ağır hasarı verdiği Bozkurt ilçesinde yıkım çalışmalarıyla birlikte enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Bu kapsamda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları başladı. Ekipler, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt serimine başladı. Asfaltlama çalışmalarının altyapı çalışmaları tamamlanan alanlarda önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti. Bakan Soylu, buradaki görevlilerden asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Ardından Ezine Çayı'nın geçtiği alanda da incelemede bulunan Bakan Soylu, yıkım çalışmaları devam eden bölgeleri gezdi. - KASTAMONU