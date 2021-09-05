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KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği - Son Dakika

KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği

05.09.2021 14:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun girişimleriyle temin edilen 12 ton mamayla sel felaketinin yaşandığı bölgede sokak hayvanları beslenecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun girişimleriyle temin edilen 12 ton mamayla sel felaketinin yaşandığı bölgede sokak hayvanları beslenecek.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

Selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede, sokak hayvanları da unutulmadı. Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından "Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi" olarak hizmete sunulan araç, afetin ardından getirildiği sel bölgesinde hizmet veriyor.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası'nın da iş birliğiyle mobil araçta gönüllü veterinerler çalışıyor. Araçta, sel afetinden etkilenen sahipsiz sokak hayvanlarının yanı sıra sahiplerince getirilen evcil hayvanların tedavi ve bakımları yapılıyor.

Veteriner Hekimler Odası ile hayırsever kuruluşlarca gönderilen kedi ve köpek mamaları sokak hayvanlarına ulaştırılırken, hayvan sahiplerine de ücretsiz olarak veriliyor.

12 ton mama sel bölgesine geldi

Bir süre önce mobil aracı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, sokak hayvanları için mama talebinde bulundu. Soylu'nun girişimleriyle bölgeye gönderilen 12 ton mama, sel bölgesindeki sokak hayvanlarına dağıtılacak.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, bölgede çok sayıda sokak hayvanına baktıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ilettikleri mama talebinin ardından, bir gün sonra 12 ton kedi ve köpek maması gönderdiğini anlatan Kökgöz, mamaların bir bölümünü diğer ilçelere de göndereceklerini aktardı.

Selden en çok etkilenen ilçenin Bozkurt olduğunu vurgulayan Kökgöz, şunları dile getirdi:

"Mamaların büyük bölümünü Bozkurt'a ayırıyoruz. Diğer ilçelerimiz de de sel felaketi yaşandı. Oralara da yeterli ölçüde mama ayırdık. Belediyelerle görüştük. Onlardan arabalarını talep ettik. Onlara da dağıtımları yapıp göndereceğiz. Geri kalan mamaları da Bozkurt eski haline dönene kadar dağıtacağız. Sayın Bakanımızın temin ettiği 12 ton mama gerçekten beklentimizin üzerinde bir mama oldu. Çok sevindik, mutlu olduk. Sel felaketinde yara alan yerlerin kedi ve köpekleri uzun bir süre aç kalmayacak."

HAYTAP gönüllüsü Arzu Akça da yapılan işin çok değerli olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Dilsiz canlarımız, HAYTAP Başkanımız ve şahsım adına çok teşekkür ederim." dedi.

KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği
KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği

Sokak Hayvanları, Süleyman Soylu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Sel bölgesindeki sokak hayvanlarına 12 tonluk mama desteği - Son Dakika


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