Son dakika haber... KASTAMONU - Sel felaketi yaşayan Bozkurt, 6 ayda şantiyeye döndü - Son Dakika

Sel felaketinin üzerinden 6 ay geçen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için yapılan çalışmalar, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

İlçede, 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağışın neden olduğu, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından verilen kararlar uyarınca yıkım işlemleri ve yeni binaların yapımı sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için başlattıkları çalışmaları zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız yürütüyor. Kamu ve özel sektöre ait 10 bine yakın personel ve 2 bin 207 iş makinesi Kastamonu'da görevlendirildi. Jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve gönüllülerden oluşan toplam 3 bin 190 personel, 225 araçla temizlik çalışmalarına katıldı. Temizlik çalışmalarının ardından ilçenin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

"Şu anda tüm Bozkurt ilçemiz şantiye alanı gibi"

Çalışmalarda gelinen noktayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kaymakam Murat Atıcı, selin ilk anından itibaren başlatılan arama kurtarma ve temizlik çalışmalarının akabinde geçici iş yerleri ve konteyner yaşam alanlarıyla ilçede hayatın normale döndürüldüğünü söyledi. İlçenin yeniden eski günlerine dönmesi için çalışmalar yapıldığını aktaran Atıcı, "11 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinin üzerinden 6 ay geçti. Şu anda tüm Bozkurt ilçemiz şantiye alanı gibi. İnşallah çalışmalarımız yaza yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Atıcı, şunları kaydetti:

"5 ayrı bölgede 620 konutun ihalesi yapıldı. Bunun yanında merkezdeki 120 dükkanımızın ihale süreci tamamlandı. İçerisinde ilçe emniyet müdürlüğümüzün de bulunacağı hükümet konağımızın ihalesi yapıldı, temel çalışmaları başladı. DSİ Ezine Çayı kenarındaki duvar çalışmalarına devam ediyor. Yaya ve taşıtlar için yapılan köprülerin fore kazık çalışmaları sona erdi. Yapım çalışmaları sürüyor. Küçük sanayi sitesinde dükkanların yapım çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında yaşanan ağır kış şartları nedeniyle 20-25 günlük bir kesintiye uğramış olsa bile tüm çalışmalar hızla devam ediyor."

Eğitim ve spor alanındaki çalışmaları anlatan Atıcı, "Okul ve pansiyonumuza ilişkin ihale bu ay içerisinde yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kapalı spor salonu ve halı sahalarına ilişkin ihaleler yapıldı, çalışmalar başladı. İller Bankası tarafından yapılan altyapıya ilişkin tüm çalışmalar devam ediyor. Doğal gaz boru ve ekipmanları geldi. Altyapı çalışmalarının ardından doğal gaz çalışmalarımız devam edecek. İnşallah Karadeniz'in en güzel ilçesini yaza kadar inşa edeceğiz. Hem dükkanlarımız hem konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.