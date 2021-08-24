Son dakika haberleri... Sel felaketini yaşayan Bozkurt'un eski haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından ilçede yoğun bir çalışma yürütülüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Selin suları ile balçık içinde kalan ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için bölgeye çok sayıda kepçe, greyder, ekskavatör ve kamyon yönlendirildi.

AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet ve belediye ekipleri, ilçenin eski haline getirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, ekipler gece gündüz çalışıyor.

Bir taraftan ev ve iş yerlerindeki balçığı temizleyen ekipler, diğer taraftan da hayatın normale dönmesi ve iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi için dükkanları yenileme çalışması yürütüyor.

İlçe sakinlerinden Necati Güvenç, AA muhabirine, sel sularını gördüğünde kaçarak kurtulduğunu söyledi.

İlçede selin ardından ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Güvenç, "Sokakta çöp toplayanlardan Cumhurbaşkanına kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada her şey var, çorbamızdan yatağımıza kadar. Allah devletimize zeval vermesin. Her dükkanda bir iş makinesi var. Hiç zaman kaybımız olmadı, çalışmalarımız son sürat devam ediyor." ifadelerini kullandı.