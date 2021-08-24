Bozkurt'ta trafik polisinden yürek ısındıran hareket...Namaz kılmak isteyen vatandaş için montunu yere serdi - Son Dakika

Bozkurt'ta trafik polisinden yürek ısındıran hareket...Namaz kılmak isteyen vatandaş için montunu yere serdi

ANKARA - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir trafik polisinin davranışı gönülleri fethetti.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir trafik polisi namaz kılmak isteyen ancak seccadesi olmayan bir vatandaşa yardımcı oldu. Trafik polisi montunu çıkarıp yere sererek seccadesi olmayan vatandaşın namaz kılmasına yardımcı oldu. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.