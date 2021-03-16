İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı - Son Dakika

İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı

16.03.2021 10:55

Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtıİZMİR'de geçen şubat ayında yaşanan sel felaketinde dükkanındaki 35 bin kitap, dergi, plak ve kaset sular altında kalan sahaf Nazım Emre Koca, meslektaşları ile kitapseverlerin verdiği destekle yeni bir dükkan açtı.

Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı

İZMİR'de geçen şubat ayında yaşanan sel felaketinde dükkanındaki 35 bin kitap, dergi, plak ve kaset sular altında kalan sahaf Nazım Emre Koca, meslektaşları ile kitapseverlerin verdiği destekle yeni bir dükkan açtı. Yurt içinden ve dışından gönderilen 20 bin kitabı kitapseverlerle buluşturmaya başlayan Koca, yaşadığı süreci, 35 gündür rüya gibi bir şey yaşıyorum diyerek, tarif etti.

İzmir'de geçen 2 Şubat'ta etkili olan sağanak sele neden oldu. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği sel, Karabağlar ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Selde, sahaf Nazım Emre Koca'nın İnönü Caddesi'ndeki dükkanı da sular altında kaldı. Tavana kadar suyla dolan dükkandaki tahliye işlemi, 13 saat sürdü. Dükkanı ve deposu kot farkından dolayı bodrum katında kalan Koca'nın, yıllarca biriktirdiği ve içinde nadir eserlerin bulunduğu 35 bin kitap, dergi, plak ve kaset kullanılamaz hale geldi. Koca'nın 'Mirnoş' isimli kedisi de telef oldu. Koca'nın durumuna üzülen çok sayıda sahaf ve kitapsever, sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanya ile yurt içi ve dışından gönderilen 20 bin kitap toplandı.

Koca, Mithatpaşa Caddesi üzerinde kiraladığı dükkanda kitapları, okuyucularla buluşturmaya başladı.

'35 GÜNDÜR RÜYA GİBİ BİR ŞEY YAŞIYORUM'

Sahaf Nazım Emre Koca, yaşadığı süreci şöyle anlattı

Sel felaketinden sonraki ilk gün sahaf arkadaşlarım Sahaflar Derneği aracılığıyla kampanya başlatmışlardı. Onlar bu durumu kabullenmek istemedi. Sosyal medyada yayılmasından sonra 2 gün içerisinde yardımlar gelmeye başladı. Üzülmeye bile fırsat bulamadım. Her yerden telefon geldi, birçok kişi ilgilendi. Kargolar gelmeye başladı. Kendi semtimin, İzmir'in insanları, elleriyle, arabalarıyla kitapları taşımaya başladılar. Dükkanın önünde kitaplar toplandı. Her gün binlerce kitap geldi. Bir internet sitesi de kitaplarımdan bazılarının e-kitaplarını tanesi 5 TL'den yardım amaçlı satışa sundu. Yeterli miktara ulaşınca, 1.5 gün sonra kampanyayı durdurduk.

Bu dükkanı kiraladım. Selde su basmayacak bir dükkan tercih ettim bu defa. Tam bir kitabevi oldu. Kitaplar gelmeye devam ediyor. Henüz hepsini yerleştirmedik. 35 gündür rüya gibi bir şey yaşıyorum. Hem şaşırdım hem mutlu oldum. Kedim Mirnoş ve bazı değerli eşyalar geri gelmeyecek belki ama bu desteği görmeseydim çok daha kötü olurdu. Kitap severler ve hayvan severler yaşadığım durumu kabul etmedi ve yardıma koştu.

'MEKTUPLAR BANA GÜÇ VERDİ'

Mektuplardan oluşan bir anı köşesi de oluşturan Koca, Dükkandan kurtardığım iki dergiyi bu köşeye koyduk. Binlerce insan destek mesajı gönderdi. Kanada'dan, Almanya'dan çok fazla destek olan oldu. Pek çok ünlü isim de destek verdi. Selden sonraki üçüncü gün, 7 yaşındaki bir kız çocuğu 'Emre abi, balkondan gördüm çok üzüldüm. Bunları senin için yaptım' deyip, bana yaptığı 6 kitap ayracını uzattı. Hepsi de farklı hayvanlardan oluşuyordu. Beni çok ağlattı. Bir mektupla bana kitap da yolladı. Bu mektuplardaki yazıların hepsi çok içten, çok samimi. Hiç tanımadığım insanlar bana güç verdi. Zamanım olunca hepsini arayıp, teşekkür edeceğim diye konuştu.

İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı
İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı

Emre Koca, İzmir, Kitap, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki kentimizde aşılama çalışmaları sonuç verdi Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı
Moğolistan kum fırtınasına teslim! 9 kişi hayatını kaybetti, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor Moğolistan kum fırtınasına teslim! 9 kişi hayatını kaybetti, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor         
11:41
Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum         
11:24
Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı         
11:16
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
11:13
Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor         
10:49
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi         
10:24
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti         
09:47
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek         
08:27
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 11:51:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Sel mağduru sahaf, kitapseverlerin desteğiyle yeni dükkan açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei