Son dakika haberleri: Sel nedeniyle çok sayıda ev ve ahır zarar gördü - Son Dakika

Kars ve Ağrı'da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 26 ev ve çok sayıda ahır zarar gördü.

Kars'ta 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Digor ilçesine bağlı olup yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yaklaşık 2 bin nüfuslu Kocaköy köyünde sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle oluşan selde 18 ev sular altında kaldı. Su basan evlerde hasar oluşurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Köyün içinden geçen yol da sel sularına gömüldü.

Sel nedeniyle köye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

İlçeye bağlı Halıkışla köyünde de 4 ev sel suları nedeniyle hasar gördü. AFAD ekiplerince köyde hasar tespit çalışması yapıldı.

Ağrı

Ağrı'nın Kavak köyünde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde, 4 ev ve çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi, evlerinde mahsur kalan 6 kişi köylülerce kurtarıldı.

İl merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Kavak köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak sonrası sel meydana geldi.

Köyün ortasından geçen sel nedeniyle bazı ev ve ahırların duvarları yıkıldı. Sel sularının elektrik direklerini de devirdiği köyde, evlerinin zarar görmesi nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşları, komşuları teselli etti.

İhbar üzerine köye gelen jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.

Köy sakinlerinden Halis Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde olduğunu ve eşinin kendisine sel haberini vermesinin ardından hemen köye geldiklerini söyledi.

Sel nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü belirten Altun, "Ev ve ahırlarda mahsur kalan insanlar ile hayvanları kendi imkanlarımızla sırtımıza alarak kurtardık. 6 vatandaş, 5 büyükbaş ve 12 koyunla kuzuyu selde boğulmaktan kurtardık. 10 dakika daha geç kalsaydık hepsi sele kapılıp gidecekti." diye konuştu.

Aniden oluşan selde çocuklarıyla evinde mahsur kalan Suzan Altun ise evden çıkmaya fırsat bulamadıklarını ifade etti.

Oğlunun kendisini sırtına alıp evden çıkardığı sırada birlikte suya düşüp hafif yaralandıklarını belirten Altun, "Oğlum hasta ve düştüğünde çok korktum. Evde 4 kişiydik ve komşularımızın yardımıyla kurtulduk." ifadelerini kullandı.