Son dakika haberleri: Sel sonrası mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Giresun'da bazı bölgelerde sel ve taşkın nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından helikopterle kurtarıldı.

Etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Jandarma Genel Komutanlıgˆınca JO¨AK Komutanlıgˆı bu¨nyesinde bulunan JAK timleri Giresun'da görevlendirildi.

Giresun I·l Jandarma Komutanlıgˆı emrine takviye olarak go¨revlendirilen birlikler tarafından dogˆal afet sonrası sel, su baskını ve heyelan nedeniyle mahsur kalan vatandas¸lar kurtarıldı.

Jandarma ekiplerince il genelinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.