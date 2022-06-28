Son dakika haberleri | Sel sularında hasar gören evler yan yattı

Sel sularında hasar gören evler yan yattı
KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü'nde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde hasar gören evler yan yattı.
Kaynak: İHA
Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika
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