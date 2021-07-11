Erzurum karayolunda şiddetli yağmurun ardından sel ve heyelan meydana geldi. Moloz yığınlarıyla kaplanan yol iki saat kapalı kaldı.

Bölgede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Ardahan'ın Göle ile Erzurum'un Şenkaya ilçeleri arasındaki Kosor mevkinde karayolunda sel ve heyelan nedeniyle ulaşım aksadı. Moloz yığınlarıyla kaplanan yolda ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin iki saat süren çalışmaları sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı.