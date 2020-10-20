Son dakika haberleri... 'Selam Tevhid'de kumpas' davasında mütalaa - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'Selam Tevhid'de kumpas' davasında mütalaa

20.10.2020 19:05
Son dakika haberleri... 'Selam Tevhid'de kumpas' davasında mütalaa, System.String[]

Son dakika haber... FETÖ/ PDY'nin 'Selam Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

FETÖ/ PDY'nin 'Selam Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

FETÖ/PDY'nin 'Selam Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davada savcılık esasa ilişkin görüşünü açıkladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcılık, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Murat Çetiner ile Emrullah Uslu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve savunmalarının alınamadığını kaydetti. Sanıklar Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ile Serdar Bayraktutan'ın da haklarında yakalama kararı olduğunu ve henüz yakalanamadıklarını belirten savcılık, dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Savcılık mütalaasında, eski emniyet müdürleri sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Cem Akar, Gültekin Avcı ve Oktay Bulduk'un, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olmak', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Siyasal veya askeri casusluk', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Suç uydurma', 'Gizli kalması gereken bilgileri açıklama' ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 46 yıldan 104'er yıla kadar hapsini talep etti. Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan bazılarını birden fazla kez işlediklerini kaydeden savcılık, cezalarda artırım yapılabileceğini vurguladı.

59 sanığın, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek', 'FETÖ/PDY silahı terör örgütü üyesi olmak', 'Siyasi ve askeri casusluk', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'Hukuka aykırı olarak elde edilen verilerin kaydedilmesi' ve 'Suç uydurma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 81 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteyen savcılık, sanıklar Mehmet Şerif Güney ve Mustafa Büyükkarakurt'un, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapislerine, diğer suçlardan ise beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mütalaada, dava sürecinde ölen Bahadır Kıcır'ın hakkındaki davanın düşürülmesini isteyen savcılık, sanık Feridun Turan'ın üzerine atılı suçlardan beraatini talep etti.

Savcılığın mütalaasını açıklamasının ardından sanıklar ve avukatları savunma yapmak için süre talep etti.

Sanıklar ve avukatlarının savunma yapmak için süre taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Selam Tevhid, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 'Selam Tevhid'de kumpas' davasında mütalaa - Son Dakika

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