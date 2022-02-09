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Selanik'te Din İşleri Enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Selanik'te Din İşleri Enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı

09.02.2022 17:48
Selanik'te Din İşleri Enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı

Yunanistan'ın Selanik kentinde Eğitim Bakanlığına bağlı Ulusal Din İşleri Enstitüsünün (INRA) önünde ev yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen 2 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde Eğitim Bakanlığına bağlı Ulusal Din İşleri Enstitüsünün (INRA) önünde ev yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen 2 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Ano Poli semtindeki Ulusal Din İşleri Enstitüsünün (INRA) önünde, ev yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının ardından yetkililer patlamanın saat 02.00'da meydana geldiğini ve bir binanın patlamanın ardından alevler içinde kaldığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin gelmesiyle yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken saldırıda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Polis, dün gerçekleştirilen saldırıda, 22 ve 35 yaşında 2 zanlının yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Selanik'te Din İşleri Enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı
Selanik'te Din İşleri Enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı
Selanik'te Din İşleri Enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı

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Yunanistan, Saldırı, Selanik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selanik'te Din İşleri Enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selanik'te Din İşleri Enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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