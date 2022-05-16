Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan "Ata toprağı" Samsun'a ulaştırıldı - Son Dakika
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Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan "Ata toprağı" Samsun'a ulaştırıldı

16.05.2022 20:00

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan ve bisikletçiler tarafından taşınan toprak ve Türk bayrağı, Samsun il merkezine ulaştırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan ve bisikletçiler tarafından taşınan toprak ve Türk bayrağı, Samsun il merkezine ulaştırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde "Ata toprağı" ve Türk bayrağını teslim alan Ekolojik Bisiklet Derneği Samsun Şubesi üyesi bisikletçiler, Atakum ilçesinde Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından karşılandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Tarık Torul, AA muhabirine, Selanik'ten farklı bisikletçilerle taşınan bu toprağın en son Samsun'a gelmesinden dolayı gurur duyduğunu vurguladı.

Torul, "Havza'da biz bu toprağı teslim aldık, Amasya il sınırından ve bu toprağı merkeze kadar getirdik. Burada 19 Mayıs günü Valimize teslim edeceğiz. Biz, 19 Mayıs'ın 100. yılda böyle bir etkinliği yine yapmıştık. Özellikle bu etkinliğin ilerleyen yıllarda da devam etmesini dileriz. Hani bizler yapamayız belki ama bizim evlatlarımız aynı şekilde, aynı duyguyla böyle bir etkinliği yaparlarsa bizler de memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu da "Milli Mücadele ruhunu oluşturabilmek adına önemli bir etkinlik. Çünkü bu gençler Ata'sının izinde Milli Mücadele'nin ruhunu yaşamak ve Türk bayrağına sevdasını göstermek adına pedal çevirdiler ve Milli Mücadele'nin şehrine geldiler." dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak ve Türk bayrağını taşıyan bisikletçiler "Ata toprağı"nı ve Türk bayrağını 19 Mayıs günü Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya takdim edecek.

Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan Ata toprağı Samsun'a ulaştırıldı
Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan Ata toprağı Samsun'a ulaştırıldı
Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan Ata toprağı Samsun'a ulaştırıldı
Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan Ata toprağı Samsun'a ulaştırıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan 'Ata toprağı' Samsun'a ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan "Ata toprağı" Samsun'a ulaştırıldı - Son Dakika
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