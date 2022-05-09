ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a "Ata evinden" aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı - Son Dakika

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek için yola çıkan 3 bisikletli Zonguldak'a ulaştı.

Samsun'da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yola çıkan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletli, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde karşılandı.

Ereğli sınırlarına giren bisikletlilere zabıta aracıyla Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar eşlik edildi.

Bisikletlilere çiçek takdim eden Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Büyük zahmet ve çaba. Yaptığınız takdire şayan, tebrik ediyoruz. Atatürk'ün evinin bahçesindeki nar ağacından toprak aldınız ve bayrama yetiştirmeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ROBİS Başkanı Latif Mehmet de "Ata evinden" aldıkları toprağı taşıyarak 17 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak istediklerini belirterek, "Toprağı talep ettik ve sağ olsun bizlere verdiler. Aldığımız toprağı Samsun'a ulaştıracağız. Gösterilen ilgiye de teşekkür ediyoruz." dedi.

Bisikletçilerden Ali Kayrak (69) da rahatsızlığına rağmen azimle etkinlikte yer aldığını, amacının gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora yönlendirebilmek olduğunu kaydetti.

Daha sonra Alaplı'ya hareket eden bisikletlileri Belediye Başkanı Nuri Tekin karşıladı. Tekin, çiçek takdim ettiği gruba başarı diledi.

ROBİS üyesi Latif Mehmet, Ali Kayrak ve Şükrü Mehmetçik'in bisiklet turu, 17 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek. Bisikletliler, Bartın ve Sinop'u geçerek Samsun'a ulaşacak.