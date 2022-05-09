ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a "Ata evinden" aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a "Ata evinden" aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı

09.05.2022 17:55

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek için yola çıkan 3 bisikletli Zonguldak'a ulaştı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek için yola çıkan 3 bisikletli Zonguldak'a ulaştı.

Samsun'da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yola çıkan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletli, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde karşılandı.

Ereğli sınırlarına giren bisikletlilere zabıta aracıyla Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar eşlik edildi.

Bisikletlilere çiçek takdim eden Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Büyük zahmet ve çaba. Yaptığınız takdire şayan, tebrik ediyoruz. Atatürk'ün evinin bahçesindeki nar ağacından toprak aldınız ve bayrama yetiştirmeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ROBİS Başkanı Latif Mehmet de "Ata evinden" aldıkları toprağı taşıyarak 17 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak istediklerini belirterek, "Toprağı talep ettik ve sağ olsun bizlere verdiler. Aldığımız toprağı Samsun'a ulaştıracağız. Gösterilen ilgiye de teşekkür ediyoruz." dedi.

Bisikletçilerden Ali Kayrak (69) da rahatsızlığına rağmen azimle etkinlikte yer aldığını, amacının gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora yönlendirebilmek olduğunu kaydetti.

Daha sonra Alaplı'ya hareket eden bisikletlileri Belediye Başkanı Nuri Tekin karşıladı. Tekin, çiçek takdim ettiği gruba başarı diledi.

ROBİS üyesi Latif Mehmet, Ali Kayrak ve Şükrü Mehmetçik'in bisiklet turu, 17 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek. Bisikletliler, Bartın ve Sinop'u geçerek Samsun'a ulaşacak.

ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a Ata evinden aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı
ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a Ata evinden aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı
ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a Ata evinden aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı
ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a Ata evinden aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı
ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a Ata evinden aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı
ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a Ata evinden aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı
ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a Ata evinden aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı
ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a Ata evinden aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı
ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a Ata evinden aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı

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Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Tekirdağ'a ulaştı Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Tekirdağ'a ulaştı Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a 'Ata evinden' aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Selanik'ten Samsun'a "Ata evinden" aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı - Son Dakika
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