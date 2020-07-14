Son dakika haberleri! Selayı susturmak isteyen kişiye izin vermeyen imam, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Selayı susturmak isteyen kişiye izin vermeyen imam, yaşadıklarını anlattı

Son dakika haberleri: Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece selaları susturmak isteyen kişiye engel olan Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, yaşadıklarını anlattı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece selaları susturmak isteyen kişiye engel olan Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, yaşadıklarını anlattı.

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Hain darbe girişimi sırasında, Diyanet İşleri Başkanlığının mesajından sonra camiye geldiğini belirten Serenli, girişte güvenlik görevlisinin bir kişiyle tartıştığını gördüğünü ve ardından olaya müdahil olduğunu söyledi.

Camiye girmek isteyen kişinin, elektrikleri kesip selaları susturmak istediğini ifade eden Serenli, "Yaklaşık yarım saat kapıda münakaşa ettik. Bir darp olmadı ama sözlü olarak yarım saat ikna etmeye çalıştık. 'Devletin tamamen ortadan kalktığını, bizim emirleri uygulayamayacağımızı' söyledi. Bana görevimin bittiğini söyledi. Diğer güvenlik görevlisi arkadaşları da çağırdığımızda şahıs bizi tehdit ederek camiden ayrıldı. Sela okunacağından haberleri varmış." dedi.

Serenli, o akşam ve sonraki akşamlarda Selimiye gibi bir camiden sela okumanın, insanlara çağrı yapmanın müthiş bir duygu olduğunu dile getirdi.

Selayı susturmak isteyen kişiye kararlılıkla engel olduklarını belirten Serenli, "Ayrılmasaydı da içeri girme şansı yoktu, sokmazdık. Ne olursa olsun canımız pahasına o akşam burada selayı sürdürmeye niyetliydik. Ne bu ezanları ne bu selaları dindirecek ne de bayrağımızı gönderden indirecek hiçbir kalkışmaya din görevlileri olarak müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Tartışma köylerden duyulmuş

Serenli, selalara engel olmak isteyen kişiyle yaşadıkları tartışmanın, merkezi sistem aracılığıyla köylerden duyulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O akşam kalkışma esnasında camiye geldiğimde, benden önce gelen arkadaşım sela okuyordu. Selayı susturmak için gelen şahıs ile kapıda yaşadığımız tartışmaların sesi, sela okuyan arkadaşın duraksadığı yerlerde ezan okuduğumuz odaya ulaşmış ve yükselmiş. Merkezde belki fark edilmedi ama köylerde bu tartışma sesinin duyulduğunu biliyoruz. Köylerden o esnada bizi aradılar. 'Camide bir tartışma var merkezi sistemden ses geliyor dediler.' Biz de bunu bir anekdot olarak kaydettik."

Selimiye, Serenli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Selayı susturmak isteyen kişiye izin vermeyen imam, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:32 Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:38 Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
22:38
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 00:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Selayı susturmak isteyen kişiye izin vermeyen imam, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]