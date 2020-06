Son dakika haberleri... Selcen Gür:

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kuruluşu sektörümüzün potansiyelini geliştirmesi adına olumlu bir gelişmedir" dedi.



Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan SDDK'nın (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) kuruluşuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gür şunları söyledi: "Sigorta sektörü geçtiğimiz yıl 231,7 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türk Finans sektörünün yüzde 4 ünden fazlasını oluşturdu. Türk Finans Sektörü'nün yüzde 90'ınından fazlasını bankaların oluşturduğu göz önüne alınırsa sigorta sektöründe ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz.



Son dönemde bankacılık dışı finans sektörünü büyütme stratejisi kapsamında atılan adımlardan biri de SDDK'nın kuruluşu oldu. Türk Reasürans A.Ş'nin kurulmasının ve kamu sigorta şirketlerinin tek çatıda birleşmesinin ardından SDDK'nın kurulması, bankacılık sektöründe BDDK'nın üstlendiği rolü üstlenecek olan bir kurum olması sebebiyle sektörümüzün potansiyelini geliştirmesi adına olumlu bir gelişmedir"



Türkiye ekonomisine GSMH'nın 35 katı büyüklüğünde teminat sunan sigorta sektörünün büyümesinin hem teminat hem de fon anlamında ekonomiye sunacağı katkının yadsınamayacağını belirten Gür, "Halen her 5 evden 4'ünün konut sigortası, her 3 işyerinden 2'sinin yangın ve doğal afet sigortasının olmadığı düşünülürse elementer branştaki potansiyel daha iyi anlaşılacaktır. Öte yandan toplamı 132,4 milyar TL yi bulan BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) ve OKS (Otomatik Katılım Sistemi) fon yaratılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik uygulamalarıyla bu fonun büyüklüğünün 5 katına ulaşması beklenmektedir. Sigorta sektörünü büyütmek için atılan her adım Türk ekonomisine fon ve teminat hacmi olarak yansıyacaktır" dedi. - İSTANBUL