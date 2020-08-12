Son dakika haberleri... Selçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Selçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş...
Gelen son dakika haberine göre Selçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.
Selçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 20:39
Kaynak: AA
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