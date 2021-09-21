Üye Girişi
Son dakika gündem: SELÇUK BAYRAKTAR ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERMEYE BAŞLADI - Son Dakika

Son dakika gündem: SELÇUK BAYRAKTAR ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERMEYE BAŞLADI

21.09.2021 17:29
Son dakika gündem: SELÇUK BAYRAKTAR ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERMEYE BAŞLADI, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Doğan GÜNDOĞDU İSTANBUL DHAT3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Atılan tohumlar yeşermeye ve kendini göstermeye başladı.

Doğan GÜNDOĞDU İSTANBUL DHA

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Atılan tohumlar yeşermeye ve kendini göstermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur diyebilirim dedi.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST başladı. Festival alanında basına açıklama yapan Selçuk Bayraktar, Ulaşım kısıtlı olmasına rağmen bizim beklediğimizden fazla bir ilgi oldu. 2019'da metro buraya kadar geliyordu. O dönemden bu yana da metro tamirde. O yüzden de ring seferleri düzenledik. Biraz zor olsa da gelmek, beklediğimizden daha fazla bir katılım oldu. Sabah saatlerinde ziyaretçi sayısı 40 bin kişiye ulaşmıştı. 2019 yılında rekor kırdıktan sonra TEKNOFEST şimdi çok daha donanımlı, keyifli bir festival deneyimi yaşatmış oldu diye konuştu.

20 YIL ÖNCE CEVABIMIZ BAŞKA OLURDU

İnsansız hava araçlarının hava araçlarıyla aynı karede gösteri yaptığını belirten Bayraktar, Burada en önemli husus şu bu araçların büyük bir kısmı tümüyle Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımı araçlar. 4 yıldır TEKNOFEST düzenleniyor. TEKNOFEST'in kalbi de yarışmalarımız. Biz istedik ki, sadece savunma sanayi alanındaki eserler değil, tüm diğer sivil alanlarda da ülkemizin eserleri olsun. Kulağımıza geliyor dünyada bazı teknoloji yarışmalarında birincilikler, ikincilikler ve üçüncülükler geldi. Bu şekilde başarılar bizi çok gururlandırıyor. Bunu bir teknoloji ekosistemi olarak düşünecek olursak bu atılan tohumlar artık yavaş yavaş yeşermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur diyebilirim. 20 sene öncesine dönecek olsak 'bu eserleri dünyada kim yapar' Diye sorulacak olsa 'yabancılar yapar' diye cevaplar verirdik. Ama artık biz bir alana ilgi duyduk, dünyanın ve milletimizin faydasına olacak şekilde dünyanın en iyisini yaparız diyen genç kardeşimiz olduğunu görüyoruz diye konuştu.

TEKNOFEST'ın kendi sınırlarını çok aştığını belirten Bayraktar, sözlerini şu şekilde tamamladı TEKNOFEST kendi sınırlarını aşıp dünyadan talepler gelmeye başladı. Azerbaycan, Ukrayna, Endonezya bunlardan birkaçı.

Son dakika gündem: SELÇUK BAYRAKTAR ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERMEYE BAŞLADI
Son dakika gündem: SELÇUK BAYRAKTAR ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERMEYE BAŞLADI
Son dakika gündem: SELÇUK BAYRAKTAR ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERMEYE BAŞLADI
Son dakika gündem: SELÇUK BAYRAKTAR ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERMEYE BAŞLADI

Selçuk Bayraktar, Festival, Metro, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SELÇUK BAYRAKTAR ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERMEYE BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi 18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti 18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu 18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
Sevenlerini üzen haberi verdi! Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahneye çıkmayacak 18:18 Sevenlerini üzen haberi verdi! Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahneye çıkmayacak Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı 18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu 17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
17:19 Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor
Şaşkınlık yaratan karar! Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla doğrayan kocaya iyi hal indirimi yapıldı Şaşkınlık yaratan karar! Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla doğrayan kocaya iyi hal indirimi yapıldı         
18:58
Rakip tribünler Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi! Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket         
18:50
Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu         
18:39
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil         
18:20
Oyuncu Uğur Arda Aydın, Oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
18:16
Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar: İki babadan da yetim maaşı almaya engel yok Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar: İki babadan da yetim maaşı almaya engel yok         
18:12
Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi         
17:38
Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor         
17:19
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 19:02:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: SELÇUK BAYRAKTAR ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERMEYE BAŞLADI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement