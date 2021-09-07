SELÇUK BAYRAKTAR, TEKNOFEST SAVAŞAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI'NDA - Son Dakika

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bursa'da düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'na katıldı, takımları ziyaret etti. Takımların projeleri hakkında bilgi alan Bayraktar, 'Bizim için en önemli yarışmalardan biri. Hava sert rüzgarlı olmasına rağmen yarışacak takımlarımız var. Bu yıl büyük ödüle yaklaşan takımlar var' dedi.

İHA konusundaki farkındalığı artırıp yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izleyip gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalara ilgi her geçen yıl artıyor. TEKNOFEST 2021 kapsamında, lise ve üniversite öğrencileriyle mezunların katıldığı, Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'na 392 takım başvuru yaparken, bunlardan 42'si finale kalmaya hak kazandı.

PROJELERİ İNCELEDİ

'Sabit kanat' ve 'döner kanat' olmak üzere iki kategoriden oluşan Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Yunuseli Havaalanı'nda etkinliğin 3'üncü gününde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, etkinliğe katıldı. Takımlarla tek tek sohbet ederek, projeleri inceleyen Bayraktar, sabit kanat yarışını başlattı. Takımların üyeleriyle fotoğraf da çektiren Bayraktar, bu yılki yarışmada iddialı projelerin olduğunu belirtti.

'EN ÖNEMLİ YARIŞMALARDAN BİRİ'

Bu yıl Savaşan İHA Yarışları'nın 4'üncüsünü düzenlediklerini belirten Selçuk Bayraktar, 'Savaşan İHA Yarışması, TEKNOFEST'in en büyük ödüllü yarışması. Bugüne kadar bu ödülü kazanan takım olmadı. 250 bin liralık en büyük ödül, bu yarışmada. Buradaki amaç otomatik şekilde, bir anlamda geleceğin insansız savaş uçaklarını havada muharebe kabiliyetini geliştirmek. İt dalaşı dediğimiz o kabiliyeti geliştirme teknolojisi üzerine çalışıyorlar. Otonomi kabiliyetlerini agresif manevralar yaparak, hedefleri tanıyıp manevra üreten ve bir şekilde takip ettiği uçağa kilitlenebilen teknoloji üzerine çalışıyorlar. Döner kanat ve sabit kanat kategorisi şeklinde düzenlenmişti. İlk yarışmanın teknik şartnamesi hazırlanırken kendim de üzerinde çalışmıştım. Bizim için en önemli yarışmalardan biri. TEKNOFEST sadece savunma sanayi alanındaki yarışmalardan oluşmuyor. Sadece birkaç tanesi öyle. 35 farklı yarışmamız var. Bioteknoloji ve inovasyondan, sağlık ve yapay zekaya yarışmalar var. Gökyüzünde onlarca İHA'nın uçuyor olması heyecan verici. Renkli görüntülere tanıklık edebileceğimiz bir yarışma. Hava sert rüzgarlı olmasına rağmen yarışacak takımlarımız var. Bu yıl büyük ödüle yaklaşan takımlar var. Havada otomatik bir şekilde öndeki İHA'yı tanıyıp, ona kilitlenen araçlar var. Bu yıl birinciliğe çok yaklaşan olmuş' diye konuştu.