Son dakika haberleri! Selçuk Belediyesi personeli bayram yemeğinde - Son Dakika

Selçuk Belediyesi çalışanları geleneksel bayram yemeğinde bir araya geldi. Vasıtalar Amirliğinde düzenlenen yemeğe belediye hizmet binasında ve dış birimlerde görev yapan personel, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve meclis üyeleri katıldı.

Selçuk Belediyesi personeli, Kurban Bayramı nedeniyle Vasıtalar Amirliğinde düzenlenen yemekte bir bir araya gelerek bayramlaştı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yaptığı konuşmada özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür ederek, "Öncelikle daha sağlıklı günlerde olmak temennisiyle Selçuk Belediye Ailesi olarak sizlerin, ailelerinizin ve tüm Selçuk halkının bayramı kutlu olsun. Nice bayramlarda hep beraber sağlıklı, huzur içerisinde, bolluk ve bereket içerisinde bir arada olmayı temenni ediyorum" dedi. Yemeğe belediye hizmet binasında ve dış birimlerde görev yapan personel, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve meclis üyeleri katılım gösterdi. - İZMİR