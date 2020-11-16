"Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programı - Son Dakika

"Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programı
16.11.2020 14:05
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Salondan detay Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbeti ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programının tanıtım...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
Salondan detay
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbeti ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programının tanıtım toplantısında konuştu.
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