Son dakika haberleri: Selçuk'ta polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Selçuk'ta polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
06.12.2020 10:57
Bir son dakika haberine göre İzmir Selçuk'ta uyuşturucu sattıkları duyumu alınan Ş.G. ve G.A. isimli şahıslar ilçede başka bir şahsa uyuşturucu satarken yakalandı.
İzmir Selçuk'ta uyuşturucu sattıkları duyumu alınan Ş.G. ve G.A. isimli şahıslar ilçede başka bir şahsa uyuşturucu satarken yakalandı.
Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda; Selçuk'ta uyuşturucu sattıkları duyumu alınan Ş.G. ve G.A. isimli şahıslar ilçede başka bir şahsa uyuşturucu satarken yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerine yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - İZMİR
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