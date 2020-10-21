Son dakika haberleri! Selçuk Üniversitesinde Kovid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Selçuk Üniversitesinde Kovid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı

21.10.2020 13:01
Son dakika haberleri! Selçuk Üniversitesinde Kovid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı, System.String[]

Son dakika haberler... Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'den bilim insanları da çalışmalar yürütüyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'den bilim insanları da çalışmalar yürütüyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezinde sürdürülen Kovid-19 aşı çalışmalarında hayvan deneyleri aşaması tamamlandı.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, SÜ Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibini ziyaret etti.

Aşı çalışmasındaki gelişmeler hakkında bilgi alan Prof. Dr. Aksoy, "Üniversite olarak amacımız, Kovid-19'a karşı çözüm üretmek. Ülkemizde ve dünyada derman bekleyen binlerce, hatta milyonlarca hasta var. Böyle bir durum karşısında elbette duyarsız kalamazdık." dedi.

Aksoy, SÜ Veteriner Fakültesinde devam eden aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin eğitim ve enerji alanında başlattığı seferberliğin sağlık alanında da geçerli olduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Selçuk Üniversitesinin bu tür çalışmalarla anılması bizler için gurur verici. Bölgede olmayan Deney Hayvanları Araştırma Merkezimiz var. Buranın alanını ve birimlerini genişletme çabası içerisindeyiz. Gelecek vadeden bilim insanlarını başka yerlere göndermeden üniversitemiz içerisinde çalışmalarına imkan sunmak gayretindeyiz. Üniversitenin, aşı çalışmaları ve sosyal bilimler gibi milli konuların üretimi noktasında bir merkez üssüne dönüşmesini istiyoruz. Biyolojik ve kimyasal saldırılara yönelik merkezlerin olması gerekiyor. Selçuk Üniversitesi merkez olmak için gayret ediyor. Köklü bir üniversite olan SÜ bu alanlarda da öncü olacak."

"Aşı çalışmalarımız ülkemizin kazanımıdır"

SÜ Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş ise aşı çalışmalarına nisan ayında başladıklarını, inaktif aşı yaptıklarını ve "SARS-CoV-2" virüsünü izole ettiklerini bildirdi.

Virüsün, Pendik Veterinerlik Araştırma Enstitüsünde biyogüvenlik seviyesi 3 olan bir laboratuvarda üretilmesi için TÜBİTAK'a proje verdiklerini anlatan Erganiş, şöyle devam etti:

"Hazırlanan aşıların fareler üzerindeki denemeleri tamamlandı. 5 farklı formülasyondan 2 formülasyonun çok daha iyi sonuç verdiğini gördük. İkisi de inaktif. Türkiye'de bizim dışımızda yürütülen 12 proje daha var. Yürüttüğümüz bu aşı çalışmalarını ülkemizin en büyük kazanımlarından biri olarak görüyoruz.

İstanbul'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünde biyogüvenlikli laboratuvarlarımız olduğu için biyoloji ekibini oradan oluşturduk. Hastalardan aldığımız virüsleri ürettik. Gen dizilerini yaptık. Dünyada en yaygın olan, son bulaşıcılığı artan virüsü genetik olarak seçtik. Şu anda Sağlık Bakanlığının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna dosyamızın başvuracağı temel değerleri elde ettik."

Erganiş, ocak ayından itibaren Sağlık Bakanlığının FAZ-1 çalışması için müsaade ettiği hastanelere aşıları teslim edecekleri bilgisini vererek, "Oralardan gelecek sonuçları, verileri bekleyeceğiz. FAZ-1 çalışması bittiğinde FAZ-2 çalışması başlayacak. FAZ-3 aşaması binlerce insan üzerinde test edilmesi demek. 2021'in ilk altı ayında bu sürecin tamamlanacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Üniversite, Türkiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Selçuk Üniversitesinde Kovid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı - Son Dakika

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