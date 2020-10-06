Son dakika haberleri: Selçuk: "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar...
Son dakika haber: Selçuk: "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız."
Selçuk: "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız."
Selçuk, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:33 - Kaynak: AA
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