Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesi 5 bin fidan dikti - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi tarafından Selahaddin Eyyubi Mahallesi İncik Çayı mevkiinde yeni hazırlanan ağaçlandırma sahasına 5 bin fidan dikildiği bildirildi.

Selçuklu belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin yeşil dokusunu artırma çalışmaları kapsamında Selahaddin Eyyubi Mahallesi (Beşyüzevler ) İncik Çayı mevkiinde yeni hazırlanan ağaçlandırma sahasına 5 bin adet karaçam ve Toros sedirinin dikildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede 1097 alanda 8 milyon 690 bin 302 metrekare yeşil alan bulunduğuna dikkat çekerek, "Fidanlar ağaca dönüşüne kadar yeni bir nesil yetişiyor. Dünyayı, şehrimizi daha yeşil bir yer haline getirmek elimizde. Bu çerçeve ve vizyonla Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Selahaddin Eyyubi Mahallesi İncik Çayı mevkiinde yeni hazırlanan ağaçlandırma sahasına 5 bin fidan dikimini gerçekleştirdi ve yıl içerisinde ve sonrasında fidan dikme çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.