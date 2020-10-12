Son dakika haberleri... Selçuklu Belediyesinden Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

Son dakika haberleri... Selçuklu Belediyesinden Azerbaycan'a tam destek

12.10.2020 16:26
Son dakika haberleri... Selçuklu Belediyesinden Azerbaycan'a tam destek, System.String[]

Son dakika haber: Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınarken Azerbaycan'a destek bildirisi yayınladı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınarken Azerbaycan'a destek bildirisi yayınladı.

Selçuklu Belediye Meclisi, Selçuklu Belediyesi Ekim ayı toplantısında son dönemde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik sürdürdüğü saldırıları kınarken Azerbaycan'a destek olmak amacıyla da bir bildiri yayınladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından okunan Azerbaycan'a destek bildirisinde Ermenistan'ın saldırılarının asla kabul edilemez olduğu ifade edilirken Türkiye'nin desteğinin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğuna vurgu yapıldı. Kardeş ülke Azerbaycan ile olan ortak geçmişin tarih sahnesinde çok eskilere dayandığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Sözden öteye geçip yaşanılan ortak kaderin ve kadim dostluğun bir neticesi olarak ortaya çıkan bu bağlılık geçmişin, şimdinin ve geleceğin en güzel dostluk ve örneklerinden biridir. Birbirini hiçbir zaman kendinden farklı görmeyen sevincine sevinen, kederine üzülen bu iki millet her zaman bu kardeşlik duygularından güç almıştır" dedi.

"Ermenistan'ın saldırılarını şiddetle kınıyoruz"

Ermenistan'ın ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan topraklarına ve sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıların bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suç niteliği taşıdığını söyleyen Pekyatırmacı, "Yapılan saldırılarla Ermenistan'ın soykırımcı bir ülke olduğu bir kez daha görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bu işgalci siyasetine bir an önce son vermeli ve tamamen Azerbaycan'a ait olan Karabağ topraklarından bir an önce çekilmelidir. Soykırım ve işgaller sonrası yaşanan kayıpların acısını yıllarca yaşayan Azerbaycan halkının derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki dostluk ebedidir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tüm kalbimiz ve imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu dile getiriyor, soydaşlarımız olan Azerbaycan halkının bu haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekyatırmacı sözlerini şöyle tamamladı: "Bu vesileyle, kardeş ülkemiz can Azerbaycan'da verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Cümlelerime büyük şair merhum Bahdiyar Vahapzade'nin o güzel mısralarıyla son vermek istiyorum; Birdir bizim her halimiz, sevincimiz, melalimiz. Bayraklarda hilalimiz Azerbaycan - Türkiye." - KONYA

Son dakika haberleri... Selçuklu Belediyesinden Azerbaycan'a tam destek
Son dakika haberleri... Selçuklu Belediyesinden Azerbaycan'a tam destek

Azerbaycan, Ermenistan, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Selçuklu Belediyesinden Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

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