Senyör Tenis Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika

Senyör Tenis Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

05.04.2021 14:29
Senyör Tenis Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 'Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 'Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 1-4 Nisan tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Tenis Kortu'nda düzenlenen 'Hafta Sonu Senyör Turnuvası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Türkiye genelinden ilgi gören turnuvaya Kocaeli, İstanbul, Mersin gibi illerden katılım oldu. Turnuvada 28 kadın ve 56 erkek sporcu 12 kategoride şampiyonluk mücadelesi verdi. Türkiye'nin en modern tenis kortları arasında yer alan Selçuklu Belediyesi Tenis Kortu'nda oynanan müsabakalar, 4 açık ve 2 kapalı kort olmak üzere toplam 6 kortta 4 gün boyunca devam etti. Final maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Uysal, Muhammed Eken, Cem Hayırlıoğlu, Mehmet Ali Kolay ve Konya Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Ulaş Coşkun katıldı.

"Sporun tam destekçisiyiz"

Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya her fırsatta destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Her zaman söylediğimiz gibi, Selçuklu sporun merkezi ve bundan sonra da merkezi olmaya devam edecek. Biz spora her yaştan ilgiyi bu şekilde gördükçe çok çok mutlu oluyoruz. Sizin ilgi ve alakanız bizi motive ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte pandemiyi de atlatarak daha sağlıklı daha rahat ortamlarda bu turnuvaları hep birlikte gerçekleştirme imkanımız olacak" dedi.

"Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz'in ihalesini gerçekleştirdik"

Selçuklu Belediyesi olarak spora büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "İnşallah önümüzdeki günlerde yer teslimini yapıp temelini atacağımız ve Türkiye'de tek olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin de buradan ben tekrar müjdesini vermek istiyorum. Bu hafta ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah süreçte herhangi bir aksama olmazsa bir ay içerisinde yer teslimini yapıp inşaata başlamayı planlıyoruz. Bu merkez bizim için çok önemli. Çünkü Selçuklu'da yeni bir hedef koyduk ortaya. Artık Selçuklu'dan olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz dedik ve bu hedefi gerçekleştirme anlamında da bu yeni yapacağımız tesis inşallah hem gençlerimizin yeteneklerini keşfetme, hem de bu keşfettiğimiz yetenekleri olimpiyatlara taşıma doğrultusunda bizim için çok önemli bir merkez olacak" şeklinde konuştu.

"Selçuklu'ya yeni bir tenis kortu daha kazandıracağız"

Konuşmasının son bölümünde tenis severlere yeni bir müjde veren Başkan Pekyatırmacı, "İnşallah Selçuklu bölgemize yeni bir tenis kortunun daha yapımını başlatıyoruz. Buradaki tenis kortumuza çok büyük bir ilgi ve alaka var. Neredeyse yer bulmak için herkes birbiriyle yarışıyor. Bunun farkındayız. İnşallah yeni yapacağımız tesiste çok daha geniş imkanlarla tenis severler tenisle buluşmuş olacaklar. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. Buradan bütün katılımcılara, bütün sporseverlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada ödül almak, kupa almak önemli ama asıl önemli olan her zaman söylediğimiz gibi bu tür müsabakalara katılmak. Yine turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta spor kulübü başkanımız olmak üzere yönetimine, Selçuklu Belediyesi Spor Müdürlüğümüze ve çalışan arkadaşlarımıza, federasyonumuza, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni turnuvalarda buluşmayı temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Senyör Tenis Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
Senyör Tenis Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

Selçuklu, Türkiye, Konya, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Senyör Tenis Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika


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