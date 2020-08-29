Son dakika haberleri: Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın tanıtımına "Malazgirt" katkısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın tanıtımına "Malazgirt" katkısı

Son dakika gündem haberi: Son yıllarda Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerinin Ahlat'tan başlatılması, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ilgiyi artırdı.

Son dakika haberleri: Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın tanıtımına

Son yıllarda Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerinin Ahlat'tan başlatılması, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ilgiyi artırdı.

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, 210 dönüm alana kurulu tarihi mezarlık, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinin ilçede yapılmasının da etkisiyle bölgede en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, her gün artan ziyaretçi sayısıyla ilçenin turizmine büyük katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı çalışmaların devam ettiği mezarlığa gelen ziyaretçiler, şehitler için dua ediyor, üzerlerindeki yazılar, kabartmalar ve oymalarıyla birbirinden değerli 8 bin 200 mezar taşının bulunduğu alanda fotoğraf çektiriyor.

"Ziyaretçi sayısı sürekli artıyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarının Ahlat'tan başlamasının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliklere katılmasının tarihi alanlara ilgiyi artırdığını söyledi.

Bu sayede mezarlığı ziyaret edenlerin sayısının her geçen gün arttığını anlatan Karahan, şöyle konuştu:

"3 yıldır etkinlikler kapsamında önce Ahlat'ın ziyaret edilmesi ve buranın Cumhurbaşkanımızın himayesinde olması Selçuklu Mezarlığı'na ayrı bir önem katmıştır. Bu yıl da oldukça fazla ilgi gördük. Hem kutlamalardan önce hem de sonra ziyaretçi akınıyla karşılaştık. Günden güne ziyaretçi sayımız artıyor ve burası dünyaya tanıtılıyor. Biz de ona göre çalışmalarımızı titizlikle yürüterek, alanı açık hava müzesi şeklinde oluşturmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da ziyaretinde çalışmaların olumlu olduğunu ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Bundan dolayı da ayrıca mutlu olduk."

"Burayı görünce her şeyi daha iyi anlıyoruz"

Eskişehir'den gelen İbrahim Dal ise Selçuklu Mezarlığı'ndan çok etkilendiğini belirterek, "Buranın bu kadar detaylı bir yer olduğunu bilmiyordum. Cumhurbaşkanımızın buradaki etkinliklere katılmasıyla öğrendim. Anadolu'nun kapılarının Malazgirt Zaferi ile açıldığı söylenir. Buraya geldiğimiz zaman mezar taşlarına baktığımızda her şey net bir şekilde ortaya çıkıyor." dedi.

Çorum'dan gelerek tarihi alanı gezen Melike Metin de mezar taşlarının boyları ve üzerindeki şekillerle dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Bölgede her yerin ayrı tarihi değere sahip olduğunu aktaran Metin, "Daha önce Malazgirt ile ilgili bilgimiz vardı ama gezip gördüğümüz şekilde değildi. Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin Ahlat'a gelerek fotoğraf paylaşmaları sonrasında bizler de buraları merak ettik. Bugün de arkadaşlarımızla gezmeye geldik. Malazgirt'i daha derinden hissetmek, ecdadın bıraktığı izleri görme anlamında ziyaret gerçekleştirdik. Mutluyum, çünkü ziyaret bizi derinden etkiledi. Mezar taşlarının çeşitli boyutlarda olması da dikkat çekiciydi. Muhtemelen daha derin anlamlar içeriyor. Gezdikçe öğreneceğiz." diye konuştu.

Malazgirt, Selçuklu, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın tanıtımına 'Malazgirt' katkısı - Son Dakika


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