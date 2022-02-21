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Son dakika haberleri... SELÇUKLU, TEKE YÖRESİ VE ANTALYA'YA ÖZGÜ 501 ÜRÜN TESCİLLENDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... SELÇUKLU, TEKE YÖRESİ VE ANTALYA'YA ÖZGÜ 501 ÜRÜN TESCİLLENDİ

21.02.2022 10:36

Son dakika gündem haberi: ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Kal Erkal, Antalya, Burdur ve Isparta'da Selçuklu, Teke Yöresi ve Antalya kültürünü yansıtan 501 ürünün patentini aldıklarını söyledi.

ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Kal Erkal, Antalya, Burdur ve Isparta'da Selçuklu, Teke Yöresi ve Antalya kültürünü yansıtan 501 ürünün patentini aldıklarını söyledi. Erkal, 'Eğer biz onları saklamaz, belgelemezsek yarın beslenecek tasarım bulamaz çocuklarımız. Geçmişten beslenerek geleceğe daha güçlü yöneliriz" dedi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Kal Erkal, 35 yıldır Antalya'da hizmet verdiğini belirterek, Antalya, Burdur ve Isparta Teke Yöres bölge okulu olduklarını anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalışmaları yürüttüklerini ve öncülükleri dahilinde patent çalışmaları yaptıklarını aktaran Emine Kal Erkal, Selçuklu, Teke Yöresi ve Antalya kültürünü yansıtan 501 patent ortaya çıkartarak belgeleyip, tescillediklerini söyledi.

GİYİMDEN KUYUMCULUĞA, SERAMİKTEN SANAT TASARIMINA

501 patentli ürünün detaylarını aktaran Emine Kal Erkal, 'Kuyumculuk alanında 160 ürünümüz bulunuyor. Bunların içerisinde Yörük kemerleri, Yörük başları dahil olmak üzere modernizm ürünleri yer almaktadır. Giyim alanında 100 ürünümüz, sanat tasarımı alanında 31, seramik alanda 100, cam alanında 9, yiyecek ve içecek alanımızda da 1 patentli ürünümüz mevcut. Yiyecek alanındaki ürünümüz ise keçiboynuzu kurabiyesi. Biliyorsunuz ki Antalya'mızda keçiboynuzu kendiliğinden yetişen bir ürün. Bunları doğadan toplayıp un haline getirdikten sonra sadece yumurta ve tereyağıyla birleştirerek, şekersiz ve unsuz, dolayısıyla glütensiz, şeker hastalarına yönelik bir ürün ortaya çıkardık" dedi.

GEÇMİŞTEKİ TASARIMLAR GÜNÜMÜZE UYARLANIYOR

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü olarak çeşitli ürünleri ortaya çıkardıklarını aktaran Emine Kal Erkal, 'Yiyecek içecek alanında tarhana tostu, tarhana kurabiyesi gibi inovasyonal çalışmalar mevcut. Diğer alanlarımızda ise öncelikle geleneksel alanlarımızı araştırıp belgeliyoruz ve kitap haline dönüştürüyoruz. Aslına uygun olarak tasarımları günümüze uyarlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE KÜLTÜR DENİZİ'

Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Emine Kal Erkal, 'Bizler de Antalya Olgunlaşma Enstitüsü olarak vizyonumuza uygun Antalya, Burdur, Isparta yörelerinin öncelikle geçmişini araştırıp bunların patentini aldık. Öncelikle bu ürünlerin bu alanlara ait olduğunu tescil ettik. Bu ürünlerden yola çıkarak yeni tasarımlar ürettik. Bunların da patenti kurumumuz tarafından alınmış oldu" dedi.

'GEÇMİŞE DOKUNMAK İNSANLARI MUTLU EDİYOR'

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki olgunlaşma enstitülerini ziyaret eden misafirlerin ürünleri görerek mutlu olduğunu ifade eden Emine Kal Erkal, 'Geçmişe dokunmak insanları mutlu ediyor. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz elbette ki. Biz mutluyuz. Güzel bir iş yaptığımızı biliyoruz. Elbette ki bunların hepsi desteklerle oluyor aynı zincirin halkaları gibi" diye konuştu.

GEÇMİŞTEN BESLENEN GELECEĞE GÜÇLÜ YÖNELİYOR

Emine Kal Erkal, 'Biz 2 kurumumuzda da atölyeler açmaktayız. Cam, seramik, deri ve keçe alanlarında her gün 09.00-17.00 arasında uygulamalı çalışmalarımız devam etmekte. İstiyoruz ki çocuklarımız aslını görsün, nasıl nereden yola çıkarak bugüne geliyoruz. Çünkü geleceğin tasarımcıları onlar. Eğer biz onları saklamazsak, belgelemezsek, yarın beslenecek tasarım bulamaz çocuklarımız. Geçmişten beslenerek geleceğe daha güçlü yöneliriz" dedi.

Son dakika haberleri... SELÇUKLU, TEKE YÖRESİ VE ANTALYA'YA ÖZGÜ 501 ÜRÜN TESCİLLENDİ
Son dakika haberleri... SELÇUKLU, TEKE YÖRESİ VE ANTALYA'YA ÖZGÜ 501 ÜRÜN TESCİLLENDİ
Son dakika haberleri... SELÇUKLU, TEKE YÖRESİ VE ANTALYA'YA ÖZGÜ 501 ÜRÜN TESCİLLENDİ

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Son dakika haberleri... SELÇUKLU, TEKE YÖRESİ VE ANTALYA'YA ÖZGÜ 501 ÜRÜN TESCİLLENDİ Son dakika haberleri... SELÇUKLU, TEKE YÖRESİ VE ANTALYA'YA ÖZGÜ 501 ÜRÜN TESCİLLENDİ Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı

Teke Yöresi, Selçuklu, Isparta, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SELÇUKLU, TEKE YÖRESİ VE ANTALYA'YA ÖZGÜ 501 ÜRÜN TESCİLLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SELÇUKLU, TEKE YÖRESİ VE ANTALYA'YA ÖZGÜ 501 ÜRÜN TESCİLLENDİ - Son Dakika
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