Giresun'daki selde kaybolan 4 kişi, su altı robotları ile aranıyor - Son Dakika

GİRESUN'da yaklaşık 2 ay önce sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplar, Karadeniz'de de su altı arama robotu ile aranıyor.

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, elektrik, su ve telefon hatları zarar gördü.

SU ALTI ROBOTLARI DEVREDE

Selde kaybolan operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ekipleri ile balık adamlar ve belediye ekipleri, dere yataklarını karış karış tarıyor. Arama çalışmaları Karadeniz'de de yürütülüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 6 bot ve su altı arama robotu ile aramalar sürdürülüyor. Sahil güvenlik ekipleri tarafından, Yağlıdere'nin denize döküldüğü bölgede yüzey ve dip taraması gerçekleştiriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait su altı robotu cihazı ile Batlama Deresi'nin denize döküldüğü bölgede, daha önceden belirlenen ve derinlikleri 50 metre üzerinde olan 3 alanda arama kurtarma faaliyetleri yapılıyor.