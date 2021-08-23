Son dakika haberleri... Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada (2) - Son Dakika

SANAYİ SİTESİ'NDE SELDEN YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ayancık Sanayi Sitesi'nin su altında kaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, "Su 1 metre oldu, arabalar yüzmeye başladı. Su gittikçe yükseliyor. Allah'ım, bu nedir" dediği duyuluyor.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Ayancık Sanayi Sitesi'nde mermer dükkanı bulunan Bülent Uygun, afet anında yaşadıklarını anlattı. Uygun, "Sabah saatlerinde dükkandaydık. Bir anda sular yükselmeye başladı. Arabaya binene kadar su 30 santimetre oldu. Arabayla sokağın başına gittik ve su birden vurdu, geçemedik. Yeniden dükkana geldik. Arabanın üzerine çıktık, bu kez de araç oynamaya başladı. Hemen aracın üzerinden çatılara çıktık ve araba altımızdan kayıp gitti, canımızı zor kurtardık. Yaklaşık 3,5 saat çatıda mahsur kaldık, sonra da helikopter geldi" dedi.