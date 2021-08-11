Son dakika haberleri | Selde köprü yıkıldı, araçlar içindeki yolcularla dereye düştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Selde köprü yıkıldı, araçlar içindeki yolcularla dereye düştü Biri ticari taksi 2 araç dere yatağına düştü Dere yatağına düşen vatandaşları çevredekiler kurtardı Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde sel nedeniyle bir köprü çöktü.

Selde köprü yıkıldı, araçlar içindeki yolcularla dereye düştü Biri ticari taksi 2 araç dere yatağına düştü Dere yatağına düşen vatandaşları çevredekiler kurtardı BARTIN - Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde sel nedeniyle bir köprü çöktü. Köprünün yıkıldığını fark etmeyen 2 araç sürücüsü içerisindeki yolcularla dere yatağına düştü. Çevredekilerin zamanında müdahalesi ile dere yatağına düşen vatandaşlar kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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