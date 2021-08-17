Son dakika haberleri... Selde kurtarılan üçüzlerin yaşadığı korku kamerada - Son Dakika

SELİN vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde oturdukları binadan çıkamayan 17 yaşındaki üçüzler Beyza, Ceyda ve Derya Binkaat, uzun süre çatıda bekledikten sonra 2'nci kata inip iş makinesinin kepçesi ile kurtarıldı. Mahsur kaldıkları anlarda yaşadıkları dehşeti cep telefonu kamerası ile kaydeden üçüzlerden Beyza Binkaat, "Biz gerçekten kıyamet kopuyor sandık. O an öleceğiz sandık" dedi.

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Binkaat ailesi, Ersin Ateş Caddesi üzerinde oturdukları apartmanda mahsur kaldı. Ailenin üçüzleri Beyza, Ceyda ve Derya Binkaat, sel sularının her dakika yükselmesiyle büyük korku yaşadı O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden üçüzler, bir ara sel sularının binanın içine kadar girip yükselmesi üzerine büyük panik yaşadı. Üçüzler ve binada oturanların panik içinde üst katlara kaçması görüntüye yansıdı. Üçüzlerin, binanın bulunduğu sokakta araçların sel sularında sürüklendiğini görünce gözyaşlarına boğulması da görüntüde yer aldı. Yine aynı sokakta mahsur kalanların ekipler tarafından ip yardımıyla kurtarılması da üçüzlerin kamerasına yansıdı. Üçüzler ve ailesi, uzun süre çatıda bekledikten sonra 2'nci kattaki evlerinin penceresinde iş makinesinin kepçesi ile kurtarıldı.