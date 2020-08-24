Son dakika haberleri: Selde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok için tören - Son Dakika
Son dakika haberleri: Selde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok için tören
Son dakika haberlerine göre Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi Dua okunması Şehidin naaşının askeri helikoptere taşınması GİRESUN - Giresun Doğankent'te selde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok'un için Giresun Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi
Dua okunması
Şehidin naaşının askeri helikoptere taşınması GİRESUN - GiresunDoğankent'te selde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok'un için Giresun Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
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25.08.2020 00:30:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Selde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok için tören - Son Dakika