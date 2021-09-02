Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojman binasının yıkılması sonucu sel sularının yön değiştirmesiyle 8 kişinin hayatı kurtuldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde 11 Ağustos'ta Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel nedeniyle bazı binalar yıkılırken bazı binalarda da ağır hasar oluştu.

Zarbana Çayı'nın taşması nedeniyle Özlüce köyünde büyük yıkım yaşandı. Sel anında kaçmak isteyen 8 kişi, bir anda gelen sel sularında mahsur kaldı. Sel sularında mahsur kalan 8 kişinin hemen yakınında bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojman binasının yıkılması sonrasında sel sularının yön değiştirdi. Bu sayede kiremitlerin ve istinat duvarının üzerinde mahsur kalan 8 kişi, sel sularına kapılmaktan son anda kurtulmuş oldu.

Ayrıca sel esnasında Özlüce Köyü Cami İmam Hatibi Nadir Güler, sel sularından kendisini kurtarmak için mücadele ederken bir köpeğin selde mahsur kaldığını gördü. 3-4 metreyi bulan sel sularına rağmen Özlüce Köyü Cami İmam Hatibi Güler, yavru köpeği sel sularından kurtararak güvenlik alana bıraktı, ardından kendisi de istinat duvarının üzerine çıkarak demirlere tutunarak sel sularının dinmesini bekledi. Cami İmamı Güler, aynı zamanda yaşadıklarını cep telefonuna anbean kaydetti.

"50 metrelik mesafeyi sel suları nedeniyle 40 dakikada gidemedik"

Sel felaketinin yaşandığı İnebolu ilçesine bağlı Özlüce Köyünde Cami İmam Hatibi Nadir Güler, sel nedeniyle her yerin çamur ve balçık içerisinde kaldığını belirterek, "Özlüce Köyü Yeni Camii'nde 2 yıldır görev yapıyorum. Sel anında eşim, çocuklarım ve kayınvalidem ile ayrı kaldık, ikiye bölündük. Ben, onları kurtarmaya gelirken köpek yavrusunu gördüm çöplüğün olduğu kısımda. Köpek yavrusunu kurtardım, ondan dolayı onun hikmetinden midir nedir bilmiyorum eşimi, çocuğumu ve kayınvalidemi alıp ayrı yerde 3 tanede komşum vardı, onlarla birlikte güvenli bir noktaya geçerek selden kendimizi kurtardık. Ömrü hayatımda böyle bir afet görmedim. Rabbim bizleri böyle afetlerden korusun" dedi.

Üst üste yığılı kiremitlerin üzerinde konteynerın yer değiştirmesiyle su seviyesinin yükseldiğini belirten Güler, "Bu yüzden kiremitler oynamaya başladı. Eşim bana telefon açtığında feryat figan ediyor. Altlarında kiremitlerin oynadığını söyledi. Benimde mahsur kaldığım yer ile ailemin mahsur kaldığı yer arasında 50 metre var ya da yok. 50 metrelik alanda birbirimize kavuşmak 40 dakikayı buldu. Onların yanına gelirken iki tane köpek yavrusunu gördüm, bir tanesi alt tarafı girdiği için oraya giremedim, o orada öldü. Diğer yavru köpek sele kapılmak üzere iken çöp konteynerın yanından alıp onu kurtardım" diye konuştu.

"Orman dairesinin lojmanı yıkıldı, sel suları yön değiştirdi, öylelikle hayatta kaldık"

Orman dairesinin lojmanının yıkılması üzerine sel sularının yön değiştirmesiyle hayatta kaldıklarını söyleyen Güler, "Kendi başıma eve gitmek durumunda kaldığımda eve girmeyi düşünüyorum. Ama bir baktım evin içerisi tamamen sularla dolmuş. Tavuklarımın bir bir öldüğünü gözümle gördüm. Bundan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok dedim, sonumuz geldi. Yan tarafımdan bir tane araç, arkasından bir araba daha, bir araba daha derken köyümüzün denizle mesafesi birleşti. Artık ölümün kaçınılmaz olduğunu düşünüyordum ki Orman dairesinin lojmanı yıkıldı. Sel suları orman dairesinden doğru tarafa dere yaptı. Anladım ki o zaman Allah'a şükürler olsun kurtulduk, feraha erdik. Ondan sonra ben düştüm ailemin derdine. Tek elimle kendimi tutuyorum, telefonlara bakamıyorum. İstinat duvarı da yıkıldı olduğum yerde, şans eseri hayatta kaldık" şeklinde konuştu.

"Çocuğum bana 'baba biz ölümle savaştık sen neredeydin' diye sordu"

Ömrü hayatında böyle bir afeti görmediğini söyleyen Güler, "Ben, ölümle burun buruna geldim hatta çocuğunun 'baba biz ölümle savaştık, sen neredeydin" dedi.

Ailesini kurtarmaya gelirken köpek yavrusunu kurtardığını ve onun hikmeti sayesinde ailesine ulaşabildiğini anlatan Güler, "Onları kurtarmaya gelirken çökmenin olduğu kısımda bir köpek yavrusu gördüm ve bulunduğu yerden alıp yukarıya koydum. Onun hikmetinden midir bilmiyorum ama hanımı çocuğumu kayınvalidemi kurtarabildim. Bir de komşularımız vardı. Hanımımla birlikte 8 kişiyi kurtardım. Onlarla beraber karşıya geçerek, selden kendimizi kıyıya çıkardık. Küçük çocuğum bana "Baba biz ölümle savaştık sen neredeydin sorusunu sordu. Ömrü hayatım boyunca böyle bir afet görmedim. Rabbim bizleri daha beter afetlerden korusun. Birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Kurtuluşumuz Rabbimin bir lutfüydü" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU