Çok sayıda ev ile ekili alanın su altında kaldığı köyde, sel sularının çekilmesiyle geriye balçık kaldığı gözlendi.

İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez

Aşk hayatı çalkantılı olan Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi