Selden etkilenen sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla doldu - Son Dakika
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Selden etkilenen sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla doldu

05.07.2022 13:31

Batı Karadeniz'de meydana gelen selden etkilenen Sinop'ta sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla kaplandı.

Batı Karadeniz'de meydana gelen selden etkilenen Sinop'ta sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla kaplandı.

Bölgede 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından oluşan sel sularının denize taşıdığı çöp ve ağaç parçaları, rüzgarla Sinop'taki sahillere vurdu.

Kentin Kurtkuyusu, İnceburun ve Gelincik sahilleri çöp ve ağaç parçalarıyla doldu.

Denize girmek için sahile gelenler kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, bazılarının güneşten korunmak için ağaç parçalarından derme çatma kulübe yaptıkları görüldü.

Sahilde denize girenlerden Hamdi Aydın, AA muhabirine, sel sularının denize getirdiği çöp ve ağaçların sahilleri kapladığını söyledi.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışması yapmakta yetersiz kaldığını anlatan Aydın, "Belediyenin buraları temizlemesi lazım ama maalesef çalışma görmüyoruz." dedi.

Arif Türk ise ağaç parçalarını değerlendirmek için topladıklarını dile getirerek, "Sel nedeniyle buralarda çöpler oluştu. Bizler de en azından ağaç parçalarını yakacak olarak ya da başka yerlerde değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selden etkilenen sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla doldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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