Son dakika haberleri! Selendi'ye yeni kaymakam atandı
Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Selendi ilçesi Kaymakamı Can Atak'ın Sivas Gölhisar'a atanmasıyla boşalan kaymakamlık makamına Ali Yıldırım atandı.
Manisa'nın Selendi ilçesi Kaymakamı Can Atak'ın Sivas Gölhisar'a atanmasıyla boşalan kaymakamlık makamına Ali Yıldırım atandı.
Manisa'nın en uzak ilçelerinden birisi olan Selendi Kaymakamlığına 106. Dönem Kaymakamlık Kursu kurasıyla Ali Yıldırım asaleten atandı. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun vekalet ettiği Selendi Kaymakamlığı görevine asaleten kura sonucu atanan Kaymakam Ali Yıldırım, 1984 yılında Hatay ili Dörtyol ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Hatay'da tamamladı. Ali Yıldırım, Türkiye'nin önde gelen firmalarında yöneticilik yaptı. 106. dönem kaymakamlık sınavını başarı ile tamamlayan Ali Yıldırım, Osmaniye'de Kaymakam adayı olarak görevlendirildi. Hatay'ın Belen ilçesinde Kaymakam Refikliği görevini tamamlayan Ali Yıldırım, İçişleri Bakanlığının ile son olarak Saray ilçesine vekaleten atanmıştı. Kaymakam Yıldırım önümüzdeki hafta Selendi ilçesinde göreve başlayacağı belirtildi. - MANİSA
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