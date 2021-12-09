Son dakika haberleri: Selimiye Camisi'nde restorasyon ve ibadet alanı belirleniyor - Son Dakika

Selimiye Camisi'nde restorasyon ve ibadet alanı belirleme çalışmalarına başlandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, yaklaşık 3,5 yıl sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında, camide restorasyonunun uygulanacağı alan oluşturuluyor.

Caminin ibadet ve ziyarete açık tutulması için yapılan plan dahilinde, platformun kurulacağı alanlar işaretlendi.

Restorasyon sırasında araştırma raspalarına (yüzeylerin üzerini kazıyarak alttaki asıl malzemeyi ortaya çıkarma işlemi) ve muhtelif uygulamalara engel olmaması için hazırlanacak platformla, üst kotlarda çalışmalara devam edilebilecek.

Restorasyon alanı, cami iç mekanının üçte ikisini kaplayacak.

Restorasyon sırasında mihrap, minber ve hünkar mahfilinin bulunduğu alan ibadet ve ziyaret için kullanılacak. Burada bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Hünkar mahfilinin alt kısmı kadınlar için ayrılacak.

Caminin şantiye alanında kalan güney, kuzey, batı giriş kapıları, ibadet ve ziyaret için kullanılamayacak. Bunun yerine hünkar mahfilinin bulunduğu alandaki ve bunun karşısındaki kapılar, camiye giriş için kullanılabilecek.

Neler yapılacak?

Yapıtın kubbe ve revaklarının kurşun kaplamaları kaldırılıp kontrol edilecek.

Kubbelerinin strüktürü (taşıyıcı sistem) kontrol edildikten sonra yapısal bir hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda müdahale edilecek. Strüktürde herhangi sorun yoksa yeniden kurşun kaplanacak.

Cephelerde çalışma iskelesi kurulduktan sonra taşlar yerinde tek tek incelenecek. Genel olarak görülen niteliksiz imitasyon onarımlar, yüzey kaplamalarında taş aşınmaları, kırık ve çatlaklar, derz boşalmaları ve kısmen korozyon hasarlarının onarım kararları bu incelemeden sonra verilecek. Bunlara hangi yöntemlerle müdahale edileceği, ilgili raporlar doğrultusunda uygulama sırasında belirlenecek.

Başta büyük kubbe olmak üzere diğer tüm kubbe ve tavanlar, iskele üzerinden bir kez daha yakından incelenecek.

Mevcut tüm bezemelerin 1/1 ölçekli rölöveleri alındıktan sonra gerekli görülen yerlerde sıva ve bezeme raspaları yapılacak. Raspalar sonucu ortaya çıkacak tüm çimentolu sıvayla bezemeler mekanik yöntemlerle yapıya zarar vermeden sökülecek ve uzaklaştırılacak.

Caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek. Uygulamada bütün caminin yer döşemeleri sökülerek, özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında herhangi hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda giderilecek.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap mekanik yöntemlerle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Cami içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımlarında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçıyla (anhidrit veya şeker alçı) paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Cami ana mekanın tüm pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek bunların çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Caminin kalem işlerindeki bozulmaları da restorasyon çalışmalarında giderilecek. Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verdiği kabul edilen kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak.