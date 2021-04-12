Son dakika haber! Selimiye Camisi'ne asılan "Şifa senden ya Şafi" yazısı geceyi aydınlattı - Son Dakika

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Şifa senden ya Şafi" yazan mahyalar yakıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlığa vurgu yapan mahyalar asılmıştı.

Ramazanın habercisi mahyalar, bu gece itibariyle yakıldı. Selimiye Camisi asılan "Şifa senden ya Şafi" yazısı geceyi aydınlattı.

İslam aleminin ilk oruç için sahura kalkacağı bu gece pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında camilerde teravih namazı kılınamayacak.