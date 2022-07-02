Son dakika haberleri: Selin sürüklediği çöpler sahillere vurdu

BARTIN - Bartın 'da yaşanan sel ve taşkınlar sonrası suların sürüklediği çöpler sahillere vurdu. Bartın Belediyesi tarafından İnkumu sahilinde temizlik çalışması başlatıldı. Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla İnkumu, Gömü ve Tarlaağzı sahillerinde denize girmek 3 gün süre ile yasaklandı.

Kaynak: İHA

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