Son dakika haberleri! Selin tahrip ettiği Zafer Köyü'nde ekipler seferber oldu: "Ölümle burun buruna geldik" - Son Dakika

Selin tahrip ettiği Zafer Köyü'nde ekipler seferber oldu: "Ölümle burun buruna geldik"

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde meydana gelen sel felaketi sonrası dört bir koldan çalışmalar sürüyor.

Geçen Salı gecesi başlayan sel felaketi sonrası Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde hayatın normale dönmesi için ekipler seferber oldu. Akörensöküler köyünde sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı aramak için 153 kişilik ekip oluşturuldu. Ancak halen Ünal'a ulaşılamadı. Zafer köyünde de köprünün sel nedeniyle yıkılması üzerine öbür yakada bulunan vatandaşlar için baks tabir edilen kutu mazgalların dereye yerleştirilmesiyle geçici ulaşım sağlanacak. Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler selden zarar gören işyerleri ve evlerin ardiyelerini temizlemek için vatandaşlara yardım etti. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çevik kuvvet polisleri de askerlerle birlikte sel sularının getirdiği çamurları temizlemek için Merkez Camii'nde aralıksız temizlik yaptı.

Kış için konserve hazırlıkları yapan vatandaşlar kavanozlarının sele kapılması üzerine el arabasında yıkayarak yeniden rafa dizdi. Vatandaşlar sele kapılan eşyalarını ve ürünlerini kurtarmak ve temizlemek için mücadele verdi. İstanbul'da yaşayan ve fındık toplamak için geldiği köyde dehşeti yaşayan Mustafa Acar, "Boyuma kadar su geldi. Ben suyu açmak için rögara gitmiştim. Elimizden gelen bir şey olmadı. Motosikletim sele kapıldı. Arabalar sele kapıldı. Bu seli ben ikinci defa yaşadım" diyerek yaşadığı korku dolu anları İHA'ya anlattı.

Hayvanlarının sele kapıldığını anlatan Yüksel Üstündağ da "Yapacak bir şey yoktu. Ortada kaldık. Su okulun bahçesinde döngü oluşturdu. Bir duvar vardı. Onu patlattı. Öyle geçti öbür tarafa. Duvar patlamasaydı daha kötü olacaktı. Hayvanlar da telef oldu" dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Üç gündür hasarların giderilmesi için mücadelemiz devam ediyor. Ulus ilçemizin Abdipaşa ve Kumluca köylerini etkileyen bir sel taşkını oldu. Bir teyzemizi arama çalışmaları devam ediyor. Mahalleleri ve köyleri birbirine bağlayan 11 köprümüz yıkıldı. Karayollarında servis yolları açıldı. Köy bağlantılarını sağlayan köprülerle ilgili büz koyma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımızın özellikle hasar gören ev ve işyerleri su basan yerlerle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu günden itibaren de hesaplarına acilyardım ödeneğinden belli bir miktar verilmeye çalışılacak. Ağır ve orta hasarlı olanları daha sonra ödeyeceğiz. Araçları, hayvanları, tarım arazileri sele giden var. Bunların bedelleri vatandaşlarımıza ödenecek. Tüm bu hasarları acil yardım ödenekleri ile karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız birkaç kez bizi aradı. İlgili bakanlarımızı talimatlandırdı" diye konuştu.