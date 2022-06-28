Son dakika haber | Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haber | Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi

28.06.2022 14:48

Bir son dakika haberine göre Bartın'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü Kozcağız beldesindeki tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Bartın'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü Kozcağız beldesindeki tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Bartın'da meydana gelen sel felaketini ağır şekilde hisseden Kozcağız beldesinde, barajın tahliye kanallarından bırakılan sular sonrası yollar göçerken, biri 4 katlı, diğeri tek katlı 2 ev yıkıldı, çok sayıda iş yerini ve evleri su basmıştı. Yaşanan sel sonrası ortaya çıkan manzara ise dron ile havadan görüntülendi. Kozcağız barajının doluluk seviyesinde olduğu gözlenen görüntülere, tahliye kanalından su salınmaya devam ediyor. Yıkılan binanın bulunduğu mahalle tamamen tahliye edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ise bölgede inceleme yaptı.

(Yasin Erdem - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi - Son Dakika

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