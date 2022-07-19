Son dakika! KASTAMONU - Selin vurduğu Bozkurt'ta öğrenciler sporda önemli başarılar elde etti

Geçen yıl selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde spor salonu ve futbol sahasında çalışma imkanı bulamayan öğrenciler, birçok imkansızlık içinde Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda derece elde etti.

Bozkurt'ta, 2021 yılı Ağustos ayında yaşanan sel felaketinde birçok okul ve spor salonu da sular altında kaldı. Yapılan çalışmalarla okul binaları temizlenip, binaları kullanılmayacak durumda olan okullar sağlam yapılara taşınarak ilçede kısa sürede eğitim öğretime başlandı.

İlçede spor yapacak yerin olmaması nedeniyle bazı öğrenciler, kaymakamlık ve belediye tarafından antrenman saatlerinde Abana ve İnebolu ilçelerine götürüldü.

İlçenin eski günlerine dönmesi ve gençlerin istediği gibi spor yapabilmesi için spor salonu, futbol sahası gibi çok sayıda inşaatın devam ettiği Bozkurt'ta, sel felaketi yaşamalarına rağmen öğrenciler, okul sporlarında Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda sportif başarıya imza attı.

Kaymakam Murat Atıcı, AA muhabirine, elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Afetin hemen ardından çalışmalara başlandığını vurgulayan Atıcı, "11 Ağustos sel afetinin ardından okulların açılması ile çalışmalara başladık. Milli Eğitim camiası ile bir önceki seneden daha iyi bir şekilde hem kültürel, hem sosyal aktiviteler, hem de spor alanındaki başarılara imza atmak için var gücümüzle çalıştık." dedi.

İlçede sel afetinde spor tesislerinin zarar gördüğüne işaret eden Atıcı, "Bütün spor tesislerimiz, okullarımızın eklentileri selde zarar görmüştü. Bizler de bu süreçte geri kalmasın diye öğrencilerimizi Abana ve İnebolu ilçelerindeki saha ve spor tesislerine götürdük. Gençlerimiz eksiklerini tamamladı." diye konuştu.

"Her türlü psikososyal desteği gerçekleştirdik, onlar da yüzümüzü kara çıkarmadı"

Bozkurt'ta bir önceki seneye göre, sel afetine uğramış olmanın dezavantajını yaşamadıklarını, hatta sporcuların daha fazla motive olduğunu ve çalışmaların meyvesini aldıklarını belirten Atıcı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz 15 dalda il birinciliği, il ikinciliği, bölge birincilikleri elde etti. Hatta bilek güreşinde Türkiye şampiyonluğu kazandılar. Biz 15 dalda sportif başarı elde ederken 16 alanda da çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştirdik. Gerek Süleyman Soylu Bakanımız, gerekse de Murat Kurum Bakanımızın destekleri ile öğrencilerimizi Çanakkale ve İstanbul gezileri ile Ilgaz Kayak Merkezi'nde aktivitelere götürdük. Sinema keyfi yaşasınlar diye Kastamonu gezisi düzenledik. Öğrencilerimize her türlü psikososyal desteği gerçekleştirdik, onlar da yüzümüzü kara çıkarmadılar ve başarılarına başarı kattılar."

Öğrenciler arasında taramalar yaptıklarını ifade eden Atıcı, şunları kaydetti:

"Beden eğitimi öğretmenlerimiz 4 alanda tarama yaptı. Spora yatkın olanlar tespit edildi. Bilek güreşinde tespit edilen bir kızımız sol kolda Türkiye şampiyonu, sağ kolda da Türkiye ikincisi oldu. Bu keşif yapılmasaydı Türkiye şampiyonu çıkmayacaktı. Gençlerimizin her türlü yeteneği var, yeter ki bunu keşfedip destekleyelim."

Yeni spor tesislerinin yapımının devam ettiğini aktaran Atıcı, sadece bireysel sporlarda değil, futbol, voleybol, atletizmde ilçenin etkin olduğunu, iki ay gibi kısa süre içinde ilçenin spor tesislerine kavuşacağını söyledi.

Zorluklarla mücadelenin sonunda başarı geldi

Bozkurt Ortaokulu son sınıf öğrencisi Ensar Ziya Tuncer ise ilçede geçen yıl büyük bir felaketin yaşandığını belirterek, "Voleybol ile ilgileniyorum. Geçen yıl spor salonlarımız yıkıldı. Spor yapacağımız alanlar kısıtlandı. İlçe dışına çıkıp antrenman yapmak zorunda kaldık. Bu konuda bize destek veren Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Okul maçlarında Kastamonu birincisi olarak çıktık. Bölge şampiyonluğu için Bartın'a gittik ama çeyrek finalde elendik. Kaybettik ama ümidimizi kaybetmedik. Gelecek sene Türkiye finaline katılmak istiyoruz." dedi.

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Enes Evcimen de voleybol takımının Kastamonu ikincisi olduğunu dile getirerek, "İlçemiz çok kötü bir sel felaketi yaşadı, çok kaybımız oldu, spor salonları yıkıldı. İlçemizde voleybol oynayabileceğimiz bir salon olmadığı için başka ilçelere gittik ve çalıştık. İl birinciliğini kıl payı kaçırdık." diye konuştu.

Atletizmle ilgilenen Bozkurt İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emirhan Keleş ise beden eğitimi öğretmeninin öncülüğünde bazen 1500 metrede ormanlık alanda bazen de deniz seviyesinde koştuğunu belirterek, "Çünkü ilçede çalışacak yer yoktu. Kastamonu'da 3 bin metrede il birincisi oldum. Bölge şampiyonluğunu kıl payı kaçırdım." ifadelerini kullandı.