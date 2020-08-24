Son dakika haberleri... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (5)
Son dakika haberleri: SOYLU: YARALARI SARACAĞIMIZA YÖNELİK YOL HARİTASI BELİRLİYORUZGiresun'un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her afetin kendine göre bir niteliği olduğunu belirterek, sel afetinde can kaybının 7, kayıp sayısının da 9 olduğunu söyledi.
SOYLU: YARALARI SARACAĞIMIZA YÖNELİK YOL HARİTASI BELİRLİYORUZ
Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her afetin kendine göre bir niteliği olduğunu belirterek, sel afetinde can kaybının 7, kayıp sayısının da 9 olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Vatandaşı ve esnafı dinliyoruz, taleplerini alıyoruz. Bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa vatandaşımızı dinliyoruz. Her bölgedeki afet farklı oluyor. İlk kez burada bizim çizmeye ihtiyacımız oldu. Daha önceki afetlerde böyle bir çizme talebi olmamıştı. Maske zaten sürekli olarak dağıtılıyor. Yaraları da nasıl saracağımıza yönelik yol haritası da belirliyoruz. Tüm kurumlarla birlikte neler yapacağımızı ortaya koyduk. Herkes bir an önce toparlanması hususunda elinden geleni yapıyor. Arama çalışmaları da devam ediyor. Aranan kişi sayısı 9'a düştü. 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tüm ekiplerimiz çalışıyor, ekip sayısını da artırdık. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7'dir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:31
Kaynak: DHA
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